Walter Renna prende la guida di Fastweb

Walter Renna, designato già a marzo dal cda, è da oggi il nuovo amministratore delegato di Fastweb e Alberto Calcagno, dopo 23 anni, lascia il gruppo . "Il mio obiettivo è proseguire su questa strada (di sviluppo del fisso e del mobile, ndr) puntando sull'Intelligenza Artificiale e la sua progressiva integrazione all'interno dei processi e dei prodotti e servizi sviluppati per i nostri clienti senza dimenticare la sostenibilità ambientale, che continuerà a guidare ogni nostra decisione di business" ha dichiarato.

Walter Renna che manterrà ad interim il ruolo di Chief Product Officer che ricopre dal 2020 è stato anche Chief Operating Officer della società. In azienda dal 2008, Renna si è occupato di strategie, business plan e M&A contribuendo alla realizzazione di progetti strategici per la digitalizzazione del Paese, tra cui l'espansione della rete in fibra ottica. Nato nel 1982, dopo la laurea in Economia a Bologna e Laurea Magistrale all'Università Bocconi di Milano, Renna ha lavorato in KPMG advisory nel settore M&A occupandosi di diversi mercati quali Fashion and Luxury, Publishing e Automotive per primarie aziende del settore.



