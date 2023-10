Msc firma l'accordo per l'acquisizione del 50% di Italo dal fondo americano Gip. E' quanto si legge in una nota secondo cui "l'altra quota di circa il 50% in Italo continuerà ad essere di proprietà di Gip, che avrà una governance congiunta con Msc, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori".



