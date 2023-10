"Favorire le condizioni per chi crea lavoro è il faro della nostra azione di governo e sono felice della fiducia che le imprese stanno riponendo in noi. I nuovi dati sull'occupazione, diffusi dall'Istat, ci incoraggiano a fare ancora di più. Avanti così per far correre l'Italia". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA