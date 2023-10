Kuleba, Consiglio Esteri a Kiev è storico, saremo in Ue

"Sono estremamente felice di ospitare il Consiglio Affari Esteri Ue qui a Kiev, è un fatto storico. È la prima volta che si tiene fuori da confini dell'Ue, vero, ma si tiene in un Paese di futuro ingresso. È un messaggio importante. Non vedo l'ora di discutere con i miei colleghi dei temi sul tavolo, come proteggere la nostra sicurezza e la nostra prosperità". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aprendo il Consiglio Esteri Ue nella capitale ucraina.





