"Si è interrotto (per ragioni a noi sconosciute) il lavoro con le altre opposizioni, a partire dal Pd, sul piano sanità per la legge di bilancio. Va ripreso rapidamente. Sanità, Salari e Scuola sono priorità su cui non possiamo mollare". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA