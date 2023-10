Borsa: Milano chiude pesante a -1,39%, male l'energia

La Borsa di Milano, al pari delle altre Piazze europee, chiude pesante. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,39% a 27.849 punti.

Ad incidere il quadro macro con il manifatturiero che, a settembre, ha mostrato segni di rallentamento. Sui mercati aleggia, soprattutto, la paura di tassi elevati a lungo per portare l'inflazione nell'argine di sicurezza del 2 per cento.

Tra i titoli peggiori Saipem (-3,6%), Erg (3% ) ma anche Unicredit (-2,97%). In tenuta invece Mps (+1,6%), Ferrari (+1,11%). Marginale Tim (+0,3%).



