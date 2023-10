Finisce in parità la super sfida alla Ryder Cup tra n.1 del mondo Scott Scheffler e l'idolo del pubblico romano, lo spagnolo Jon Rahm. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, Rahm pareggia all'ultima buca riprendendo il rivale. Ora il punteggio vede il Team Europa avanti 12-6 sugli Stati Uniti. Per vincere la Ryder la squadra del Vecchio Continente deve raggiungere quota 14.5 punti.



