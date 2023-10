E' di un uomo di 33 anni il cadavere trovato ieri sera in un cassonetto di rifiuti alla periferia di Biella. Aveva la testa chiusa in una calza di nylon. Per l'omicidio nella notte la Squadra Mobile di Biella ha fermato 4 persone, 3 uomini e una donna.

Il corpo è stato scoperto da una donna che ha aperto il cassonetto per gettare la spazzatura.



