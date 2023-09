Kiev, accordo con Biden per produrre armi in Ucraina

La localizzazione della produzione di arsenale difesa in Ucraina è stato concordato con il presidente Joe Biden durante l'ultima visita di Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Lo ha annunciato su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak. "La produzione propria di difesa è un passo importante verso la vittoria. Nel prossimo futuro, gli esperti di entrambe le parti inizieranno a incontrarsi per definire una tabella di marcia per la cooperazione. Parallelamente, si sta lavorando a una nuova struttura di sicurezza globale", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA