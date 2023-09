Confindustria vede nero, prezzi e tassi bloccano economia

"Dopo la caduta nel secondo trimestre, il Pil italiano è stimato debole anche nel terzo e le attese sul quarto non sono migliori: al calo di industria e costruzioni si affianca la battuta d'arresto nei servizi. Non si fermano i rialzi dei tassi Bce, il credito è in caduta insieme alla liquidità, il costo dell'energia torna a salire. Ne risentono consumi e investimenti, mentre latita la domanda estera". Lo scrive Confindustria nella congiuntura flash disegnando un quadro a tinte fosche.



