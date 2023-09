Analisti, da shutdown nessuna recessione Usa nell'immediato

L'economia americana non rischia alcune recessione nell'immediato a causa del possibile shutdown.

Gli analisti sono d'accordo nel ritenere che il blocco delle attività federali rallenterà la crescita ma non si tradurrà in alcuna contrazione economica nel breve termine. Senza un accordo politico lo stop scatterebbe da stanotte a mezzanotte.

Molto comunque dipenderà dalla durata dello stop che, se prolungato, potrebbe ritardare la pubblicazione dei dati economici e quindi lasciare la buio la Fed e i mercati finanziari.



