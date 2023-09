Abi, 'prestiti imprese in calo ma crescono per le famiglie'

Prestiti in calo del 2,4% a giugno scorso in Italia rispetto allo stesso mese del 2022, ma con il Sud in controtendenza con un aumento medio dello 0,5% e il Molise che registra +1,4%. Sono in diminuzione i prestiti alle imprese -3,4 % a livello nazionale mentre crescono dell'1% i finanziamenti alle famiglie e in tutte le aree del Paese.

Lo afferma l'Abi che ha condotto un approfondimento sulla base dei dati appena pubblicati dalla Banca d'Italia.

Sul totale delle sofferenze, spiega l'Associazione bancaria italiana, 14,4 miliardi di euro sono riconducibili alle imprese, 2,6 miliardi per mutui per acquisto abitazioni e 1,2 miliardi per credito al consumo.

Nel secondo trimestre del 2023, a livello nazionale e nelle singole aree territoriali si registrano riduzioni rispetto al trimestre precedente delle sofferenze e delle inadempienze probabili, mentre sono in aumento i prestiti scaduti o sconfinanti, primo segnale di peggioramento della qualità del credito: il fenomeno interessa tutte le diverse aree di Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA