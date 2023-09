'Omicida di Rotterdam è neonazi con precedenti e problemi'

Il 32enne sparatore che ha ucciso tre persone ieri a Rotterdam, identificato come Fouad L., ex studente dell'università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali ed ha precedenti per maltrattamento di animali. Lo scrivono alcuni media olandesi, citati dal Daily Mail online, secondo i quali il 'casus belli' sarebbe stato una lite con una docente dell'università Erasmus.

L'uomo è descritto come un utente abituale della piattaforma 4Chan, abitualmente usata da hater e piena zeppa di messaggi violenti, razzisti e antisemiti.



