Borsa: l'Asia incerta attende banche centrali, corre Hong Kong

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa nell'ultima seduta della settimana, a parte Hong Kong che corre in chiusura del 2,5% grazie ai titoli tecnologici.

Il settore locale sale infatti dopo che è stato annunciato un provvedimento che semplifica il trasferimento dei dati a livello internazionale, anche se le Borse cinesi non hanno potuto registrare la novità perché chiuse per l'inizio della Golden Week.

Senza una direzione precisa gli altri listini, con gli operatori che sembrano attendere le scelte delle banche centrali: Tokyo scende dello 0,4% nell'indice Nikkei 225, Seul è piatta e Sidney in crescita dello 0,4%.

In marginale aumento i future sull'avvio delle Borse europee.





