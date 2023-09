Zucchero, svelato il trailer del film documentario

"Il palco ha una forza magnetica che ti attira. Ho passato gran parte della mia vita ad assorbire l'una che ti dà forza e a scontrarmi e lottare per vincere l'altra che ti consuma". Zucchero racconta così la sua fascinazione verso il palco nel trailer che anticipa il film documentario Zucchero - Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, che sarà presentato in anteprima alla 18/a edizione della Festa del Cinema di Roma il 21 ottobre e nelle sale il 23-24-25 ottobre.

"Ero primo in classifica e dopo tanto avrei dovuto essere felice. Ero annullato, Ero talmente depresso che solo l'idea di stare meglio mi spaventava" racconta. Luci e ombre del bluesman italiano nel film che racconta l'artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell'anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal World Wild Tour, il suo ultimo tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell'uomo.

Zucchero - Sugar Fornaciari è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.



