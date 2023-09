Pichetto, 'gli stoccaggi del gas sono oltre il 95%'

"Siamo in una situazione di stoccaggi del gas oltre il 95%. C'è una sicurezza quantitativa, ma nessuno può dare certezza sui prezzi del gas. Abbiamo visto cosa è successo con gli scioperi in Australia e con la necessità della Norveglia di fare manutenzione agli impianti. Non c'è nessuno al mondo che possa dare certezze sul prezzo del metano. Ma possiamo ragionare sul fatto che gas al mondo ce n'è tantissimo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo in video da Parigi al convegno a Roma The Young Hope.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA