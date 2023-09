Trump, la mia holding diffamata da caccia alle streghe

"E' una grande compagnia che è stata diffamata e calunniata da questa caccia alle streghe politicamente motivata": così Donald Trump sul suo social Truth commenta la decisione preliminare di un giudice di Ny che lo ritiene responsabile insieme ai figli adulti di frode nella causa civile da 250 milioni di dollari per l'accusa di aver gonfiato il valore dei suoi asset con banche e assicurazioni. Un giudice "che odia Trump oltre addirittura la procuratrice generale Letitia James", scrive, lamentando la mancanza di una giuria e rivendicando la correttezza del suo operato. Tanto più, precisa, che le sue dichiarazioni finanziarie non comprendevano il "suo asset più pregiato, il mio brand" e recavano una "clausola che limita la responsabilità", una clausola in cui si invita a "non fare affidamento" a quanto in esse contenuto.





