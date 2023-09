La benzina cala di 2 millesimi, al self 1,999 euro al litro

Ancora in calo i mercati petroliferi, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva. Segnale di ribasso anche sui prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina in self service dopo undici giorni scende sotto i 2 euro/litro in media nazionale.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,999 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,003, pompe bianche 1,991), gasolio self service a 1,939 euro/litro (invariato, compagnie 1,943, pompe bianche 1,930).

Benzina servito a 2,135 euro/litro (-1, compagnie 2,177, pompe bianche 2,052), gasolio servito a 2,075 euro/litro (invariato, compagnie 2,117, pompe bianche 1,990). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,394 euro/kg (+1, compagnie 1,401, pompe bianche 1,389), Gnl 1,266 euro/kg (+1, compagnie 1,266 euro/kg, pompe bianche 1,265 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,077 euro/litro (servito 2,324), gasolio self service 2,024 euro/litro (servito 2,278), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,520 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.



