Ha ucciso anche moglie e figlio, oltre alla suocera

Ha ucciso anche la moglie e il figlio l'uomo di 66 anni, Martino Benzi, ingegnere, che si è ammazzato nel giardino dell'istituto di cura e riabilitazione Divina provvidenza di Alessandria, dopo avere ucciso la suocera, Carla Schiffo 78 anni.

I carabinieri, secondo quanto si apprende, in seguito alla tragedia nell'istituto hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell'uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. E' a quel punto che i militari sono andati a casa della famiglia e, sfondata la porta, hanno trovato i due cadaveri.



