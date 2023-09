Il feretro di Napolitano fa il suo ingresso a Montecitorio

Il feretro del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, avvolto nel Tricolore ha fatto il suo ingresso alla Camera dei deputati dove si svolgeranno i funerali laici di Stato. L'arrivo della bara in piazza Montecitorio è stato accolto da numerosi applausi da parte dei cittadini.

Anche i capi di stato esteri, come Emmanuel Macron e Franck Walter Steinmeier, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ingresso di Montecitorio per accogliere il feretro. Presenti i familiari e la moglie Clio. Ad aprire gli interventi in Aula saranno il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.



