Fontana e La Russa ricordano Napolitano, una figura chiave

"Una delle figure più rilevanti della storia della Repubblica" per il presidente della Camera Lorenzo Fontana e "un protagonista della nostra storia repubblicana" per il presidente del Senato Ignazio La Russa: così i vertici del Parlamento ricordano il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in Aula alla Camera. L'emiciclo ha accolto l'arrivo del feretro a Montecitorio in piedi e gli ha successivamente tributato un minuto di silenzio.

"Il presidente Napolitano ha sempre rivendicato - con orgoglio - la propria storia politica, le proprie radici, i valori in cui ha creduto", ha detto ancora La Russa. "Sapeva unire - ha sottolineato Fontana - lo slancio ideale al realismo politico. Ha guidato il Paese in uno dei momenti più complessi.

Con a sua morte scompare una figura di altissima levatura politica".



