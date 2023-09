Tajani, bene Macron, lavoriamo insieme sui migranti

"L'Italia e il governo hanno molto apprezzato le parole del presidente Macron e le tue parole sulla collaborazione in materia di immigrazione. Per l'Italia in questo momento i flussi rappresentano un grave problema. La voglia di lavorare insieme raccoglie la nostra disponibilità".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Parigi con Catherine Colonna, sottolineando che "la questione migratoria deve essere affrontata a livello europeo e data l'instabilità in Africa riteniamo che anche l'Onu debba intervenire attraverso Oim e Unhcr. Con la Francia possiamo contribuire ad una soluzione europea".

"Giovedì a Berlino chiederò alla mia collega Baerbock qual è la ragione del finanziamento di ong che devono portare migranti in Italia. Forse era giusto finanziare ong che portano i migranti in Germania. Mi auguro di avere spiegazioni dal governo tedesco", ha aggiunto Tajani rispondendo ad una domanda sulla sua missione di giovedì a Berlino dopo le polemiche degli ultimi giorni.



