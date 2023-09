Due palestinesi sono stati uccisi, e un soldato israeliano è rimasto ferito in modo leggero, in scontri armati avvenuti dopo che l'esercito è entrato nel campo profughi di Nur Shams, vicino Tulkarem in Cisgiordania. Il ministero della Sanità palestinese - citato dall'agenzia Wafa - ha identificato i due in Abdul Rahman Suleiman Abu Daghash (32 anni) e Aseed Jabaawi (21 anni) "entrambi colpiti alla testa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA