DeSantis, 'l'adesione di Kiev a Nato non è nel nostro interesse'

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, il governatore della Florida Ron DeSantis, si è detto contrario all'adesione dell'Ucraina alla Nato, affermando di non ritenere che sia nell'interesse della sicurezza americana. Lo riporta Bloomberg.

"Non credo che l'adesione alla Nato sia nel nostro interesse", ha affermato DeSantis nel podcast del Glenn Beck Program. "Tutto ciò che farebbe sarebbe aggiungere altri obblighi a noi, quindi se si aggiungono altri obblighi, quali sono i benefici che otteniamo in cambio?", si è chiesto.



