Potente senatore dem Usa incriminato per corruzione

Il potente senatore dem Robert Menendez, presidente della commissione esteri del Senato, e sua moglie sono stati incriminati per corruzione in relazione ai loro legami con tre uomini d'affari del New Jersey, lo stato rappresentato dallo stesso Menendez. Lo hanno annunciato i pm federali. L'ufficio del procuratore a Manhattan ha accusato gli imputati di aver accettato migliaia di dollari in tangenti per aver usato il suo potere e la sua influenza come senatore per cercare di proteggere e arricchire gli uomini d'affari e avvantaggiare il governo egiziano.



