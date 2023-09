'Nuove strutture in siti test nucleari Usa, Russia e Cina'

Russia, Stati Uniti e Cina hanno costruito nuove strutture e scavato nuovi tunnel nei loro siti di test nucleari negli ultimi anni: lo mostrano immagini satellitari ottenute in esclusiva dalla Cnn. Sebbene non ci siano prove che suggeriscano che i tre Paesi stiano preparando imminenti test nucleari, le immagini - fornite da un analista di studi sulla non proliferazione militare, spiega l'emittente - mostrano i lavori fatti in tre siti di test nucleari negli ultimi 3-5 anni. Il sito cinese si trova nella regione dello nordoccidentale dello Xinjiang, quello russo in un arcipelago dell'Oceano Artico e quello Usa nel deserto del Nevada.



