Netanyahu, Israele e Riad vicini a accordo di pace storico

Israele e Arabia Saudita sono "vicini" a un accordo di pace "storico". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale Onu.

Sulla svolta con gli arabi, Netanyahu ha detto di auspicare che i palestinesi non abbiano veto.

"C'è la falsa idea che se prima non concludiamo un accordo di pace con i palestinesi non possiamo fare altri trattati di pace con dei paesi arabi", ha detto il premier israeliano. "Non dobbiamo dare ai palestinesi il veto su nuovi trattati di pace con altri stati arabi. Loro possono far parte del processo, ma non avere un veto sul processo", ha aggiunto.



