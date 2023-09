L'Iran deve trovarsi di fronte una "minaccia nucleare credibile" per dissuaderlo dallo sviluppare il suo programma atomico. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, parlando all'Assemblea Generale dell'Onu.

"Finché sarò premier farò tutto quello che è in mio potere per impedire all'Iran di avere l'arma nucleare", ha aggiunto.





