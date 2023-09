Il Tre irrompe in vetta alla hit parade

Invisibili, il nuovo album de Il Tre entra - unica new entry in top ten - direttamente al numero 1 della classifica sia degli album che dei vinili più venduti della settimana, secondo le rilevazioni FIMI/Gfk, replicando così il risultato ottenuto dal suo disco d'esordio Ali - Per chi non ha un posto in questo mondo, uscito a inizio 2021, che, entrato subito al vertice, ha raggiunto la certificazione Platino. In questo album il rapper romano classe '97 mette il vissuto e le esperienze di questi ultimi due anni e mezzo, periodo in cui ha scritto, viaggiato, esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l'amore per le parole con cui ama giocare e dimostrare le sue capacità tecniche.

Il Tre spodesta dalla vetta l'inedita coppia formata da Coez e Frah Quintale con l'album a quattro mani Lovenbars, nato dall'amore comune per il rap e dalla stima reciproca, che ora è seconda. Terza piazza per Tedua con La Divina Commedia, seguito da Geolier stabile in quarta con Il coraggio dei bambini - Atto II.

Scambio di posizioni tra il producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale 10 (ora quinto) e i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News (sesti), che reduci da un'estate di successo negli stadi continuano ad annunciare nuove date per il tour indoor nei palazzetti che li vedrà protagonisti la prossima primavera. Stabili al settimo posto Lazza con Sirio, ancora il più longevo in top ten con le sue 76 settimane di permanenza, davanti a Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia, ottavo e in risalita di un gradino rispetto a settte giorni fa.

Chiudono la top ten il rapper e produttore Travis Scott con Utopia e la tre volte vincitrice di Grammy Awards e nuova regina della musica mondiale Olivia Rodrigo, unica presenza femminile, con Guts, che la settimana scorsa aveva debuttato al terzo posto.

Tra i singoli, Italodisco dei The Kolors dopo settimane di dominio assoluto perde la vetta a favore del nuovo singolo di Shiva Syrup.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA