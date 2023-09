Il prezzo del gas cambia registro e schizza a 42 euro al megawattora con i Ttf che salgono del 6% segnando i massimi da fine agosto.

La Chevron in Australia ha messo fine a oltre un mese di scioperi. Mentre in Norvegia la manutenzione degli impianti continua fino a fine ottobre ma le forniture sono in ripresa dopo interruzioni prolungate.



