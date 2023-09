Federmeccanica: "Al rinnovo l'obiettivo è un 'Ccnl Esg'"

Federmeccanica per la scadenza del contratto nel 2024 ha "l'obiettivo di realizzare un Ccnl Esg" con "uno scopo alto" e "misure concrete". "L'idea di fondo - dice all'assemblea il presidente Federico Visentin - è che l'adempimento della norma contrattuale diventi esso stesso un'azione utile per realizzare standard qualificati ai fini Esg", trovando "piena convergenza tra competitività e sostenibilità". Per Federmeccanica è "una grande opportunità per continuare sulla strada del rinnovamento contrattuale e culturale avviata nel 2016", con un ccnl dei metalmeccanici "da sempre pionieristico nella ricerca di soluzioni all'avanguardia".



