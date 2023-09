"L'Italia non sta rispettando le riammissioni del sistema di Dublino. E finché non lo farà, nemmeno noi accoglieremo altri rifugiati" dall'Italia con il meccanismo di solidarietà. Lo ha ribadito la ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser, parlando in una trasmissione di Zdf.

Ora Berlino aspetta che Roma "venga di nuovo incontro a noi" per adempiere ai "suoi impegni", ha detto Faeser.



