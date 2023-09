Xi ad apertura dei Giochi asiatici di Hangzhou, vedrà Assad

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla cerimonia d'apertura dei XIX Giochi asiatici nella città di Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, in programma sabato 23 settembre, secondo l'annuncio fatto dalla portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying.

Nell'occasione, Xi incontrerà l'omologo siriano Bashar al-Assad - alla sua prima visita in Cina dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011 - e altri leader, ha invece riportato il network statale Cctv, per il quale il presidente ospiterà "un banchetto di benvenuto e attività bilaterali per i leader stranieri in visita in Cina".

Tra gli ospiti stranieri presenti, sempre nel resoconto della Cctv, ci saranno oltre ad Assad (atteso già oggi a Pechino, secondo una nota della presidenza siriana), alcuni dei leader più vicini a Pechino, tra cui quelli di Cambogia, Kuwait e Nepal.

I Giochi avrebbero dovuto tenersi a settembre 2022, ma furono rinviati a causa delle rigide regole della 'tolleranza zero' al Covid, nel mezzo di una nuova ondata di infezioni che colpì il Paese. Poco mesi dopo, agli inizi di dicembre, la leadership comunista decise a sorpresa di avviare la rimozione delle restrizioni. Ai Giochi asiatici, la cui prima edizione si tenne nel 1951 a New Delhi, partecipano centinaia di atleti provenienti da 45 Paesi e territori di Asia e Medio Oriente.





