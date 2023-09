Rupert Murdoch lascia la presidenza di Fox e News Corp

Rupert Murdoch lascia il ruolo di presidente di Fox e News Corp. Il figlio Lachlan Murdoch assumerà l'incarico. Lo riportano i media americani.

Rupert Murdoch, 92 anni, lascerà la presidenza di Fox e News Corp in novembre e sarà nominato presidente emerito delle due società. "Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi", ha detto Murdoch in una nota allo staff di Fox e News Corp riportata dal Wall Street Journal. Il passo indietro di Murdoch rafforza il figlio Lachlan come suo successore.

Il tycoon australiano - insieme a John Malone, Ted Turner e Summer Redstone - è uno dei tycoon che ha rivoluzionato l'industria dei media. Murdoch lascia in un momento critico per il suo impero, con Fox e News Corp che cercano di riposizionarsi per il futuro. "Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni", ha aggiunto Murdoch rivolgendosi allo staff di Fox e News Corp.



