Zelensky, la nostra controffensiva sta avendo successo

"La nostra controffensiva sta avendo successo, soprattutto nell'est nelle ultime due settimane. Andiamo avanti lentamente ma andiamo avanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn dal Palazzo di Vetro dell'Onu.

"Abbiamo bisogno dei jet F16 adesso". "I nostri alleati dicono che arriveranno preto. Ma che vuol dire presto? Potrebbe essere tra sei mesi o un anno. E poi ci sarà il tempo del training.

Abbiamo bisogno di migliori sistemi di difesa adesso", ha detto il leader di Kiev.

"Putin non può vincere la guerra". "L'Ucraina vuole finire il conflitto il prima possibile", ha aggiunto il leader di Kiev.

Zelensky avrà un colloquio con lo speaker della Camera Kevin McCarthy al Congresso americano giovedì. Si tratta di un incontro molto significativo, poiché lo speaker è uno dei tanti repubblicani, che hanno la maggioranza alla Camera, che hanno attaccato Joe Biden sul sostegno all'Ucraina intimandogli di smettere di "staccare assegni in bianco".



