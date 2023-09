Weekend a teatro con Huppert, Brignano e Vacis

Da Isabelle Huppert, diva assoluta che illumina il 38/o Romaeuropa Festival con Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, nel nuovo allestimento firmato dal regista belga Ivo van Hove; a Gabriel Vacis che apre il 76/o Ciclo di spettacoli classici all'Olimpico di Vicenza con i Sette a Tebe da Eschilo. Fino alle risate di Enrico Brignano in Ma… Diamoci del tu! a Milano. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo weekend che conta anche Venere e Adone di Shakespeare a Roma con la regia di Daniele Salvo; i protagonisti del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand che rivivono in Un'Era d'Amore a Pontedera (PI), nei tre atti unici con la drammaturgia Michele Santeramo ispirati ai protagonisti del capolavoro di Edmond Rostand: Rossana con Sonia Bergamasco, Cristiano con Rocco Papaleo e Cirano con Silvio Orlando. Fino al Festival internazionale di Capri Il Canto delle Sirene, che uno dopo l'altro in questi giorni accoglie Isa Danieli e Patrizio Trampetti in prima nazionale con Un falso incidente, Marisa Laurito con la prima assoluta di Donna Lucia Morgano e Zum Kater Hiddigeigei, con la partecipazione di Geppy Gleijeses; fino a Iaia Forte e Tommaso Ragno con Arbasino show di Michele Masneri.





