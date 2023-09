Urso, 'Antitrust più forte per sgominare l'algoritmo'

La norma sul caro-voli che il governo ha presentato in Parlamento è stata "ben indirizzata dando e maggiori più significativi poteri all'Antitrust al fine di sgominare il cosiddetto algoritmo laddove questo profilasse gli utenti e creasse dei meccanismi di prezzo che si potrebbero definire come distorsivi del mercato". Lo dice il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine di un convegno della Cna parlando dell'emendamento al dl asset. "Abbiamo dato ulteriori poteri all'autorità dei trasporti - aggiunge - anche per far emergere in piena trasparenza quello che i gestori degli aeroporti destinano alle compagnie come incentivi".



