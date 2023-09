Steimeier, nostra amicizia assicurazione contro nazionalismi

"La crescita dell'amicizia e il fatto che l'amicizia italo-tedesca sia diventata sempre più forte e per noi è una priorità ed un'assicurazione contro i nazionalismi e contro i separatismi, contro tutto ciò che crea divisioni ed incertezza. Bisogna contrastare i pregiudizi e ricordare cosa ci lega e cosa ci rende forti. Questi partneriato non son un mero ricordo ma un professione di fede europeista. Voi siete tutti ambasciatori della coesione europea. Se siamo insieme possiamo far fronte alle sfide del futuro". Lo ha detto il presidente Frank Walter Steinmeier parlando da Ortigia dove si trova con il presidente Sergio Mattarella.



