Il Louvre restaura 'Liberté guidant le peuple' di Delacroix

"La liberté guidant le peuple", il celebre dipinto di Eugène Delacroix, è stato rimosso dal Museo del Louvre per un restauro che durerà fino alla primavera 2024.

La celebre donna a seno nudo sulle barricate, con la bandiera bianco rosso e blu, nel cuore di Parigi, venne realizzata da Delacroix (1798-1863) nel 1830, anno del crollo di re Carlo X e l'avvento al trono di Louis-Philippe. Opera allegorica ispirata alla rivoluzione di Luglio, l'olio su tela di 3,25 m per 2,60 m è tra i dipinti più rappresentativi del museo parigino. Dal 2015, sono oltre 200 le opere fatte restaurare dal Louvre, tra cui il Ritratto di Dama (noto anche come 'La Belle Ferrinnière) di Leonardo da Vinci.



