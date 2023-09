Bonomi: "Non vedo un rischio mercati ma c'è un rischio tassi"

"Non credo che l'Italia andrà sotto un attacco dei mercati ma l'innalzamento dei tassi è pericoloso, è da monitorare, lo spread va tenuto sotto controllo. Non ci sono i segnali di un attacco all'Italia: non è nell'interesse dell'Europa, non è dell'interesse di nessuno. Ma bisogna fare i compiti a casa". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea ospite di ReStart sai Rai3, rispondendo ad una domanda sulla 'paura dei mercati' evidenziata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, anche in vista della manovra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA