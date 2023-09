Prezzo del gas in ampia crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso in aumento del 6% a 36,7 euro al Megawattora.

Il rialzo è stato improvviso nella parte finale della giornata, soprattutto sulle notizie di un prossimo rallentamento delle forniture dal grande giacimento Troll nel mare del Nord norvegese.



