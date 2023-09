Due palestinesi uccisi in scontro con soldati a Jenin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 SET - Due palestinesi uccisi e 12 feriti: questo, secondo la agenzia di stampa palestinese Wafa, il primo bilancio di uno scontro a fuoco avvenuto oggi a Jenin (Cisgiordania settentrionale) fra una unità scelta dell'esercito israeliano che cercava di catturare un ricercato ed alcuni miliziani palestinesi che si erano barricati in una abitazione.

L'esercito, riferiscono fonti locali, è entrato in forze a Jenin e ha tagliato la corrente nella zona delle operazioni. Ha poi stretto d'assedio un edificio contro il quale ha lanciato un 'drone sucida' carico di esplosivo. La identità degli uccisi ancora non è nota. (ANSAmed).



