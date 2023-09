Tajani, migranti? 'Situazione non esplosiva, è già esplosa'

"La situazione non è esplosiva, è già esplosa": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alla stampa italiana al consolato di New York ad una domanda sulla pressione migratoria dall'Africa, una questione che intende portare assemblea generale dell'Onu.

"Uno spostamento di milioni e milioni di persone e non ci sono muri che tengono: guardate alla storia delle invasioni barbariche, non vennero fermate dall' esercito romani, l'esercito più forte della storia militare", ha aggiunto.



