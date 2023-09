Pagano (FI), pronti ad avviare iter premierato entro ottobre

"Credo che entro ottobre, entro il primo anno dell'esecutivo Meloni, la riforma costituzionale sulla forma di governo, possa essere approvata in Cdm. Al Senato stanno lavorando su autonomia e province, quindi ipotizzo che per iniziare l'iter sia scelta la Camera. In questo caso potremmo avviare i lavori entro fine ottobre". Così all'ANSA il presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano (FI) che punta al dialogo: "Rispetto alla proposta iniziale del presidenzialismo siamo venuti incontro alle opposizioni e siamo tutti più convinti del premierato. La posizione di Pd e M5s? Non escludo punti di convergenza".





