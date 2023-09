Migranti: Berlino, sì a sorveglianza aerea e navale

La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser ha detto di appoggiare la proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di espandere la sorveglianza area e navale dei confini esterni dell'Ue. "Non possiamo fare altro, altrimenti non avremo in pugno la situazione migratoria", ha detto la ministra parlando ieri nel tardo pomeriggio sul primo canale pubblico Ard e rispondendo alla domanda se anche lei vorrebbe una simile espansione della sorveglianza, che è uno dei dieci punti del Piano d'azione Ue presentato ieri.



