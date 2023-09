Americani rilasciati dall'Iran in viaggio verso il Qatar

- DOHA, 18 SET - I cinque americani detenuti in Iran sono stati rilasciati e sono in viaggio verso il Qatar. Lo riportano fonti vicine al dossier.

"E' decollato un aereo del Qatar con a bordo i cinque prigionieri e due membri delle loro famiglie accompagnati dall'ambasciatore del Qatar" in Iran, ha precisato la fonte basata a Doha.

Nell'ambito dello scambio di prigionieri con Teheran, due dei cinque iraniani rilasciati dagli Stati Uniti nell'ambito di uno scambio di prigionieri sono arrivati oggi in Qatar. Lo hanno riferito i media iraniani. "Mehrdad Moein Ansari e Reza Sarhangpour, che erano stati rilasciati durante lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran e avevano intenzione di recarsi in Iran, sono entrati a Doha", ha riferito l'agenzia di stampa Tasnim.



