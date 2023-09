Tennis: San Diego, vince la ceca Barbora Krejcikova

(ANSA-AFP) - SAN DIEGO (USA), 17 SET - La tennista ceca Barbora Krejcikova ha vinto il torneo Wta 500 di San Diego battendo l'americana Sofia Kenin per 6-4 2-6 6-4.

La 27enne n.13 al mondo ha conquistato il settimo titolo della sua carriera e il secondo quest'anno, dopo il Wta 1000 di Dubai a febbraio in cui ha battuto in finale la polacca allora n.1 al mondo Iga Swiatek.

La ex n.2 del tennis femminile e vincitore del Roland Garros nel 2021 ha vinto dopo una dura battaglia di 2 ore e 38 minuti contro la 24enne Kenin, n.93 al mondo e vincitrice dell'Australian Open nel 2020. (ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA