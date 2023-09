Tennis: Osaka, vince la 19enne americana Ashlyn Krueger

(ANSA-AFP) - OSAKA (GIAPPONE), 17 SET - La tennista americana Ashlyn Krueger ha vinto a 19 anni il primo titolo Wta della sua carriera battendo a Osaka per 6-3 7-6(8/6) la cinese Lin Zhu, testa di serie n.1 del torneo giapponese.

Per la texana n.123 al mondo era la prima finale e il suo undicesimo torneo nel circuito Wta. La 29enne Lin Zhu, n.35 al mondo, puntava invece al secondo titolo in carriera nella sua seconda finale Wta, dopo aver vinto il torneo di Hua Hin in Thailandia a inizio anno. (ANSA-AFP).



