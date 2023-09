Droni vicino Mosca, ritardi e cancellazioni negli aeroporti

Ventiquattro voli hanno subito ritardi o cancellazioni nella notte negli aeroporti di Mosca in concomitanza con due attacchi ucraini con droni vicino alla città. Lo riferisce la Tass, precisando che dalle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia) gli aeroporti cittadini "funzionano normalmente". L'Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha detto ai giornalisti che "al mattino presto, sono state temporaneamente imposte restrizioni sui voli verso gli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky per la sicurezza dei voli su aerei civili" e che "un volo è stato dirottato".

Alle 2.26 ora di Mosca, nove voli sono stati ritardati e due cancellati all'aeroporto di Vnukovo, sette hanno subito ritardi all'aeroporto di Sheremetyevo e otto voli all'aeroporto di Domodedovo, in concomitanza con l'abbattimento di un drone appena fuori città. Poco prima, ha riferito il sindaco Sergey Sobyanin su Telegram, "un altro drone diretto sulla città era stato abbattuto durante la notte dalle difese aeree nel distretto di Ramenky. "Non ci sono stati danni o vittime poiché i detriti sono caduti a terra", ha detto.

Circa 2 ore e mezza prima Sobyanin aveva riferito di un altro attacco con drone diretto a Mosca respinto nel distretto dell'Istria. Anche in questo caso non sono state segnalate vittime o danni.



