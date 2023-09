DeSantis attacca la Disney: manda messaggi sbagliati ai bambini

Ron DeSantis è tornato ad attaccare Disney, accusandola di mandare il messaggio sbagliato ai bambini.

"È sbagliato dire a un bambino di seconda elementare che potrebbe essere nato nel corpo sbagliato e può cambiare genere", ha tuonato il governatore della Florida dal palco della convention conservatrice Pray Vote Stand. "Se devo oppormi alle più grandi e cattive aziende come la Disney per proteggere i nostri figli, potete contare su di me", ha detto suscitando un'ovazione della folla che ha iniziato a urlare il suo nome.

"Non ditemi che un uomo può diventare una donna. Non ditemi che un uomo può rimanere incinta. Non lo accetterò, perché non è vero", ha attaccato ancora.

Il governatore ha poi rivendicato la gestione della pandemia in Florida: "Quando il mondo è impazzito per il Covid noi siamo rimasti forti una roccaforte di libertà e sanità mentale".





